В Марксе грибник нашел на берегу Волги труп

Труп нашли на берегу Волги Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области вчера днем, 20 сентября, нашли труп мужчины.

- По предварительным данным, тело на берегу Волги около санатория-профилактория «Нива» нашел грибник. Он же позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и труп и не нашли повреждений. Предполагается, что мужчина, которому примерно 40 лет, утонул. Его тело находилось в воде около двух дней.

Организована доследственная проверка. В рамках нее устанавливается личность погибшего, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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