Саратовец перевел проститутке 15 тысяч рублей и прождал ее два месяца

Саратовец перевел незнакомке деньги, но интимные услуги ему так и не оказали Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Двоих жителей Волжского района Саратова мошенники обманули почти на 30 тыс. рублей.

- В полицию обратился 23-летний мужчина. В интернете он нашел сайт, где познакомился с прекрасной, как ему показалось незнакомкой, из другого региона и решил воспользоваться интимными услугами, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Проститутка попросила 15,4 тыс. рублей, которые парень не раздумывая перевел ей на счет.

Потерпевший прождал два месяца, однако обещанную услугу ему так никто и не оказал.

Второй жертвой мошенников стала 59-летняя женщина. Она разместила в интернете объявление о продаже дачи.

Ей пришло сообщение от незнакомца, который предложил ей забронировать участок и прислал ссылку. Владелица недвижимости ввела там данные своей банковской карты и лишилась 11 880 рублей.

При этом, по словам женщины, она ранее знала об аферистах от полицейских.

В УМВД России по городу Саратову напоминают горожанам, что нельзя никому говорить информацию о своих картах, вводить ее на сайтах и переходить по ссылкам от неизвестных, а уж тем более — переводить им деньги.

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