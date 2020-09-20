Больше месяца в Саратовской области ищут Михаила Старова

.

В Саратовской области ищут 40-летнего Михаила Старова.

- Мужчина пропал в селе Красноармейское Энгельсского района 12 августа, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы Михаила: рост 179 см, худой, светло-русые с сединой волосы, короткая стрижка, серые глаза.

В момент пропажи он был одет в серую рубашку в полоску с коротким рукавом,синие джинсы и синие мокасины.

Если вы видели пропавшего мужчину, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.