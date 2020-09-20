Перегородившая тротуар в Саратове иномарка возмутила горожан

Фото из соцсети

Иномарка перегородила тротуар в Саратове и вызвала ожесточенные споры горожан в социальной сети.

Сегодня, 20 сентября, анонимный пользователь пожаловался в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» на припаркованный на пешеходной дорожке Hyundai. Автомобиль стоит на Шелковичной/Пугачева и своим расположением перекрывает проезд по пандусу. При этом под лобовым стеклом иномарки лежит листок с номером телефона хозяина.

Комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые написали, что автор поста мог бы набраться храбрости и позвонить хозяину машины. Другие отметили, что даже если водитель решит спуститься по звонку, то человек с коляской все равно будет вынужден ждать, чтобы проехать, что доставляет неудобства.

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