Мошенники списали у желающей подзаработать пенсионерки 26 тысяч рублей

В Балакове 64-летнюю женщину обманули мошенники, обещая заработок.

- Пенсионерке позвонил мужчина, представившись сотрудником банка. Для получения прибыли гражданке нужно было установить на свой телефон программу, ввести данные банковском карты, после чего спишутся деньги. Но затем, по словам звонившего, все сбережения вернутся, да еще с процентами! — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Поверившая в слова мошенника женщина выполнила весь алгоритм действий и лишилась 26,7 тыс. рублей. Однако взамен она ничего не получила и пошла в полицию. Теперь правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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