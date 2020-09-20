В Саратове перекрывают Большую Садовую

В Саратове с завтрашнего дня, 21 сентября, будет закрыта улица Большая Садовая на участке от Беговой до 2-й Садовой.

- Такие меры пришлось принять для реконструкции теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Работы закончатся 25 сентября. До этого времени горожане могут ездить по Степана Разина.

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