В Саратове перекрывают Большую Садовую

В Саратове с завтрашнего дня, 21 сентября, будет закрыта улица Большая Садовая на участке от Беговой до 2-й Садовой.
- Такие меры пришлось принять для реконструкции теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».
Работы закончатся 25 сентября. До этого времени горожане могут ездить по Степана Разина.
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