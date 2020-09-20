Молодой саратовец потратил 5 тысяч рублей с чужой карты на еду

В Заводском районе Саратова 18-летний парень обнаружил на улице карту и попал под статью.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в отдел обратилась 37-летняя женщина. Она потеряла карту, а кто-то ее нашел и расплатился в магазинах на 5 523 рубля.

Правоохранители возбудили дело и нашли ранее не судимого 18-летнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, что потратил деньги на покупку продуктов, которые съел.

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