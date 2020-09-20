Около горпарка в Саратове сгорела двухэтажная заброшка

Фото из соцсети

В ночь с 19 на 20 сентября около городского парка в Октябрьском районе Саратова сгорел нежилой дом.

Как сообщили в ГУ МЧС области, тушить двухэтажное здание на Чернышевского, 71 выезжали 20 пожарных и пять единиц техники.

Площадь возгорания составила 220 кв. м. Из заброшенного строения эвакуировали человека.

Фото из соцсети

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