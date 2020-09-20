В Саратове пенсионерка пострадала в ДТП «Нивы» и иномарки

В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 20 сентября, случилось ДТП.

На пересечении улиц Антонова и Лебедева-Кумача столкнулись Volkswagen и «Нива».

- Сообщение об аварии в дежурную часть поступило в 10:04. Пострадала 71-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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