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На проспекте Кирова две девушки упали со стены

Одну из них госпитализировали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ЧП случилось на проспекте Кирова. Фото облспаса

ЧП случилось на проспекте Кирова. Фото облспаса

В центре Саратова две девушки упали с высоты.

- ЧП случилось на проспекте Кирова, 46. Они упали с пятиметровой высоты стены дома во двор, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Фото облспаса

Фото облспаса

На место прибыли специалисты облспаса, они с помощью бензореза спилили решетку, чтобы пройти, и с помощью альпснаряжения спустились вниз и извлекли двух пострадавших — обоим по 18 лет.

Одной девушке оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации, а вторую увезла в больницу «скорая» в состоянии средней степени тяжести.

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ЧП