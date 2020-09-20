На проспекте Кирова две девушки упали со стены

ЧП случилось на проспекте Кирова. Фото облспаса
В центре Саратова две девушки упали с высоты.
- ЧП случилось на проспекте Кирова, 46. Они упали с пятиметровой высоты стены дома во двор, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Фото облспаса
На место прибыли специалисты облспаса, они с помощью бензореза спилили решетку, чтобы пройти, и с помощью альпснаряжения спустились вниз и извлекли двух пострадавших — обоим по 18 лет.
Одной девушке оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации, а вторую увезла в больницу «скорая» в состоянии средней степени тяжести.
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