На трассе под Саратовом «десятка» влетела в дерево

Фото областной ГИБДД

Сегодня, 20 сентября, в Хвалынском районе ВАЗ-21101 попал в аварию.

- В 07:30 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 30-летний водитель на высокой скорости не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В аварии пострадал шофер и пассажир. Их госпитализировали.

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