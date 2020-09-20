На трассе под Саратовом «десятка» влетела в дерево

Фото областной ГИБДД
Сегодня, 20 сентября, в Хвалынском районе ВАЗ-21101 попал в аварию.
- В 07:30 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 30-летний водитель на высокой скорости не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В аварии пострадал шофер и пассажир. Их госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.