В Заводском районе случилось массовое ДТП

Фото из соцсети

В Заводском районе Саратова вчера днем, 19 сентября, случилось массовое ДТП.

- В 16:46 на Пензенской, 10а столкнулись Skoda, Renault, Niva и Lifan, который в результате аварии перевернулся, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка Lifan.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.