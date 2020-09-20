В Заводском районе случилось массовое ДТП

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В Заводском районе Саратова вчера днем, 19 сентября, случилось массовое ДТП.
- В 16:46 на Пензенской, 10а столкнулись Skoda, Renault, Niva и Lifan, который в результате аварии перевернулся, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка Lifan.
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