В Саратове будет дождь в воскресенье

Сегодня, 19 сентября, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, днем будет небольшой дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов.

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