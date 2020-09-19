В Саратове начинают строить линию скоростного трамвая

Сегодня, 19 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о запуске скоростного трамвая в Саратове. Видеозапись его обращения размещена в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

- Мы получили поддержку министерства финансов, министерства транспорта РФ и надеюсь, что на следующей неделе получим поддержку правительства, в рамках которой область должна получить 330 миллионов рублей на первый этап строительства скоростного трамвая. Это замена контактной сети и закупка новых подстанций, — уточнил Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что на следующий год будут приложены все усилия для того, чтобы были выделены еще 6 млрд рублей на остальные работы. В планах также найти решение по закупке новых трамваев и троллейбусов.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в октябре нацелен встретиться с коллективом Ленинского депо чтобы узнать, как изменились условия труда и зарплаты.

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