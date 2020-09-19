Энгельсская теннисистка взяла бронзу первенства России

Энгельсская теннисистка Динара Аллоярова взяла бронзу первенства России.

Состязались ребята до 19 лет, спортсменка выступала в паре с Еленой Корокозиди из Сочи.

Вместе они одержали три победы.

Сегодня, 19 сентября, они оставили позади Елизавету Гаврилову из Санкт-Петербурга и Екатерину Маклакову из Екатеринбурга со счетом 2:1.

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