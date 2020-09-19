Энгельсская теннисистка взяла бронзу первенства России

Энгельсская теннисистка Динара Аллоярова взяла бронзу первенства России.
Состязались ребята до 19 лет, спортсменка выступала в паре с Еленой Корокозиди из Сочи.
Вместе они одержали три победы.
Сегодня, 19 сентября, они оставили позади Елизавету Гаврилову из Санкт-Петербурга и Екатерину Маклакову из Екатеринбурга со счетом 2:1.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.