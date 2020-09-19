Девочка пострадала в массовом ДТП в Саратове

Сегодня, 19 сентября, в 16:50 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о массовом ДТП на перекрестке улицы Челюскинцев и Октябрьской в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, столкнулись Kia, Opel, Lada Granta.

В итоге пострадала шестилетняя пассажирка из салона корейского авто, ее госпитализировали с травмами.

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