Саратовский «Кристалл» уступил барнаульскому «Динамо-Алтаю»

Сегодня, 19 сентября, в Саратове сыграл местный «Кристалл» и «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Игра закончилась со счетом 2:7 (1:2, 1:1, 0:4).

Две шайбы в ворота гостей забили Артем Захаров и Илья Терехин.

Те лидировали с первого периода и за 25 секунд до конца встречи установили окончательный счет.

Еще раз соперники встретятся завтра, в 13:00.

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