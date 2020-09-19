На ремонт двух дорог в Саратове планируют потратить 19,5 млн рублей

Объявлен аукцион на ремонт дорог в Саратове от комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

Ищут желающего починить Плодородную улицу на участке от Ударной до Танкистов —снять старый асфальт и положить новый с разметкой и Измайлова на участке от дома №14 на Прокатной до 4-й Прокатной. Там нужно поменять верхний слой дороги.

Подрядчик должен все сделать до 15 ноября за почти 19,5 млн рублей.

Заявки можно подавать с 18 сентября, победителя выберут 29 сентября.

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