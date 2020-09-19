Двое человек пострадали в столкновении Renault Logan и Kia у рынка на Топольчанской

Сегодня, 19 сентября, в 14:05 в Саратове 83-летний водитель Renault Logan нарушил правила проезда перекрестков и влетел в Kia Sportage.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Топольчанской и Антонова.

В результате столкновения за помощью к медикам обратился водитель «Логана» и 80-летняя пассажирка из салона его авто.

Остальные подробности столкновения устанавливаются.

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