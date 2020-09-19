Николай Панков обсудил с жителями Вольска качество ремонта тротуаров

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В Вольске продолжается ремонт тротуаров по инициативе депутата госдумы Николая Панкова. На этот год запланированы работы на Краснооктябрьской, Ярославской, Звездной, Школьной улицах, Здравоохранения, Маяковского, Горького, Толстого.

О необходимости привести в порядок подходы к объектам социальной сферы депутат говорил во время рабочих поездок в районный центр. Также работы начались в Балаково и Пугачеве.

Для контроля за качеством работ вольчане сформировали общественный совет. Как отметила представитель совета Ольга Мамедова, благодаря этой программе, получится решить ряд наболевших проблем. Одна из них – состояние пешеходных дорожек, ведущих к детскому саду №16.

Николай Панков поздравил жителей Вольска с Днём города, который вольчане отмечают сегодня, и поблагодарил за активную общественную позицию.

- Тротуар здесь практически отсутствовал. Когда вела ребенка в детский сад, нам приходилось обходить заросли бурьяна по проезжей части. Сейчас территория на улице Льва Толстого расчищена, строится новый тротуар. Теперь в детский сад водить детей будет комфортно», – рассказала Ольга Мамедова.

По словам депутата, главное – обеспечить качество, но необходимо и уложиться в сроки контракта, поэтому необходимо увеличить количество рабочих. Как отметили жители, строители понимают важность обустройства пешеходных подходов к социальным объектам, стараются не затягивать работы и учитывают мнение общественников. В том числе, где лучше обустроить дорожки, соединяющие тротуар с проезжей частью.

- На встречах вольчане часто поднимали вопрос о плохом состоянии тротуаров. И это наше совместное решение – начать такую программу, чтобы обеспечить удобство и безопасность пешеходов. Спасибо жителям за то, что находят время проконтролировать ход работ, пообщаться с подрядчиками, высказать свои предложения. Главное – это качество, подрядчики работают не «за спасибо», а получают за это деньги, и спрос должен быть строгий. Делаем для людей, не на один год. Планирую привлечь в будущем году ещё 60 млн рублей на ремонт тротуаров в Вольске, уже сейчас предлагаю заранее готовить проекты и вместе с жителями определить новые адреса. Наш старинный волжский город должен быть красивым и комфортным для проживания, – подчеркнул Николай Панков.

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