Наркоман украл дрель из ТЦ в Саратове

Полиция раскрыла кражу из ТЦ на Верхней улице в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 15 сентября в 16:00 неизвестный унес дрель-шуруповерт марки powermaxx bs basic metabo, сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний наркоман-рецидивист. Он признался, что продал чужое имущество неизвестному в Энгельсе за 1,5 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.

Решения уголовного дела мужчина ожидает под подпиской о невыезде.

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