Без воды остались два района Саратова

Сегодня, 19 сентября, без воды остались несколько улиц в Кировском и Заводском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений до 20:00 попала улица Ароновой.

До 6 утра 20 сентября придется подождать жителям домов на улице Рахова на участке от 2-й Садовой до Посадского, квадрата улиц Брянской, Хомяковой, Азина и Ново-Крекингской.

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