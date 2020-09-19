Известны подробности о еще двух жертвах коронавируса в Саратовской области

Сегодня, 19 сентября, число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 93.

Не стало 82-летней женщины, которая лежала в стационаре 17 суток с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией на фоне коронавируса, осложненной правосторонним пневмотораксом. Через пять дней после поступления в лечебное учреждение ее перевели на аппарат ИВЛ. Также гражданка страдала артериальной гипертензией, язвенной болезнью, перенесла ишемический инсульт.

Болезнь не смог победить и 73-летний мужчина, который лечился в специализированном стационаре 16 дней, девять из которых был подключен к аппарату ИВЛ. Он страдал внебольничной двусторонней полисегментарной серозно-гнойной пневмонией на фоне коронавирусной инфекцией, осложнившейся двусторонним гидротораксом, получал всю необходимую помощь.

Также у него была артериальная гипертензия, хронические панкреатит и болезнь почек, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз.

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