День города в Балашове во время коронавируса: пустой центр, поздравления из динамиков

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Фото: Ольга ТРУШКИНА
Сегодня, 19 сентября, балашовцы отмечают 240-летие своего города.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», сегодня не состоялось торжеств с пышным размахом, ведь массовые мероприятия запрещены.
По динамикам прозвучало поздравление главы района Павла Петракова.
В 11:00 на площадке перед местным краеведческим музеем свои работы представили семь мастеров.
Любовь Лаптева показала изделия в технике декупажа, деревянные панно с видами города.
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Фото: Ольга ТРУШКИНА
Она пожаловалась, что людей совсем нет и продать удалось лишь одну тарелку. Меньше повезло ее коллеге, Лилии Аксеновой.
- Обычно на День города мы стояли на улице Володарского, было весело, даже работы друг у друга посмотреть не успевали. Есть что вспомнить, — поделилась она.
Женщина засобиралась домой, ведь в понедельник нужно на работу, а заболеть ей не хочется. Город встретил праздник хмуро — на улице около восьми градусов тепла и ветрено, даже в центре мало кого можно встретить.
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