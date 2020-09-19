День города в Балашове во время коронавируса: пустой центр, поздравления из динамиков

. Фото: Ольга ТРУШКИНА

Сегодня, 19 сентября, балашовцы отмечают 240-летие своего города.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», сегодня не состоялось торжеств с пышным размахом, ведь массовые мероприятия запрещены.

По динамикам прозвучало поздравление главы района Павла Петракова.

В 11:00 на площадке перед местным краеведческим музеем свои работы представили семь мастеров.

Любовь Лаптева показала изделия в технике декупажа, деревянные панно с видами города.

. Фото: Ольга ТРУШКИНА

Она пожаловалась, что людей совсем нет и продать удалось лишь одну тарелку. Меньше повезло ее коллеге, Лилии Аксеновой.

- Обычно на День города мы стояли на улице Володарского, было весело, даже работы друг у друга посмотреть не успевали. Есть что вспомнить, — поделилась она.

Женщина засобиралась домой, ведь в понедельник нужно на работу, а заболеть ей не хочется. Город встретил праздник хмуро — на улице около восьми градусов тепла и ветрено, даже в центре мало кого можно встретить.

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