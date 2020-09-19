Безработный мужчина украл у жительницы Саратова алкоголь и мороженое

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 40-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в период с 25 мая по 1 июня неизвестный открутил петли навесного замка и проник в ее комнату.

Он унес пластиковое ведро с мороженым «Птичье молоко» объемом в 500 грамм, бутылку виски марки Jameson и шампанское Martini Asti — объемом 0,7 литра и курицу.

Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний безработный мужчина, который признался, что успел съесть и выпить чужие продукты.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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