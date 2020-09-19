Николай Панков: проекты Володина помогают Вольску развиваться

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Сегодня, 19 сентября, депутат госдумы Николай Панков приехал в Вольск. Он поздравил местных жителей с 240-летием города.

Николай Панков подчеркнул, что реализуемые Вячеславом Володиным проекты помогают городу развиваться по всем направлениям. Это обустройство городского парка, пешеходной зоны, сквера, и восстановление красивейших исторических зданий.

- К Дню города от него прекрасный подарок — известие о реставрации музея в Вольске. Это и сохранение памяти о героях-земляках, в том числе, создание мемориала и дома-музея Герою Советского Союза, лётчику Виктору Талалихину в Тепловке. Вчера была годовщина со дня рождения героя. И решение проблем с инфраструктурой, поддержка учебных учреждений, жильё для молодых врачей, — сказал Николай Панков.

Он отметил, что местные жители задействованы в развитии города — создают общественные советы, помогают решать проблемы.

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