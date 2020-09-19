В Саратове для проезда автомобилистов закрывают две улицы

Сегодня с 10:00 в Саратове закроют для проезда улицу Рахова на участке между Челюскинцев и Кутякова и Комсомольскую на участке между Мичурина и Чернышевского.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения связаны с работами энергетиков.
Они продлятся до 20:00 20 сентября и до 20:00 19 сентября соответственно.
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