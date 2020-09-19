За сутки в Саратовской области коронавирусом снова заразились 110 человек

На утро 19 сентября стало известно о 110 новых заражениях коронавирусом в Саратовской области по данным оперштаба.

Больше всего новых случаев в Саратове — 53, 13 в Балаковском районе, 11 в Энгельсском.

В основном заражаются лица старше 60 лет — 47 человек.

Общее количество заболевших коронавирусом в регионе составило 14 332 человек, выздоровели с начала эпидемии 9477, за сутки 102.

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