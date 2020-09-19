Вячеслав Володин рассказал о реставрации пяти саратовских музеев

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о реставрации памятников в Саратовской области. Запись видеообращения опубликована в группе его сторонников в соцсети Instagram.

- Мы нашли средства, которые позволили в предыдущем году сделать проектно-сметную документацию по 21 объекту. По пяти — подготовил обращение в министерство культуры РФ, о выделении денег из бюджета в рамках федеральной программы, — отметил федеральный политик.

Речь идет о восстановлении и реставрации дома-усадьбы Николая Чернышевского, музея Кузнецова в Саратове, музеев в Вольске и Хвалынске.

А также усадьбы Нарышкиных в Падах. Сейчас она находится в пользовании профсоюзов. После того, как минкульт региона решит эту проблему, чтобы здание имело непосредственное отношение к государственной собственности, это позволит выделить федеральные средства на его реставрацию.

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