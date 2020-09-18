До вторника в Энгельсе перекроют улицу Льва Кассиля

Фото администрации Энгельсского района

В Энгельсе из-за ремонта в воскресенье перекроют улицу Льва Кассиля.

- Ограничения вводятся с 18:00 20 сентября по 10:00 22 сентября. Нельзя будет проехать и поставить автомобиль для стоянки на участке от улицы Максима Горького до площади Свободы, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Исключение составляют только жители домов на этой улице.

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