В Саратовской области за 2020 год 244 ребенка пострадали в ДТП

В Саратовской области за восемь месяцев 2020 года произошло 222 аварий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 244 детей, скончались шестеро.

За восемь месяцев 2020 года произошло 73 аварии с участием детей-пешеходов, что на 21,5 % ниже, чем в 2019 году. На 7,9% стало меньше аварий с несовершеннолетними-пассажирами — 116, в которых получили травмы 134 ребенка, трое детей погибли.

Больше всего таких столкновений обычно происходит в начале учебного сезона. За вчерашние сутки в регионе произошло сразу две аварии.

С 21 по 25 сентября в Саратовской области пройдет Всероссийская неделя дорожной безопасности, в ходе которой родителям и детям еще раз объяснят, как нужно вести себя на дороге.

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