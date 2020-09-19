В Саратовской области ожидается сильный ветер

В Саратовской области сегодня, 19 сентября, ожидается сильный ветер.

- Он будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с. Также в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, а в отдельных — ливни. Возможны грозы, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Температура в Саратове поднимется до +15…+17 градусов, по региону диапазон шире — от 12 до 17 градусов тепла.

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