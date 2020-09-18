Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Саратов

Сегодня, 18 сентября, в Саратов прибыла первая партия вакцины от коронавируса фирмы Спутник V.

- Она для апробации. Мы должны понять логистику, время применения, как ее хранить, куда отвозить, как правильно употреблять. В первую очередь привьют граждан из группы риска: врачей, учителей. Добровольно, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона.

Поступили 42 ампулы с вакциной.

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