Саратовцам обещают в субботу сильный ветер, грозы и ливни

Саратовскую область накроют ливни Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области завтра, 19 сентября, будет ненастная погода.

- Местами по региону ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 м/с, гроза и сильный дождь, — сообщили в областном ГУ МЧС.

В главке о непогоде предупреждает граждан, рассылая СМС-сообщения.

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