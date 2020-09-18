В Саратовской области почти вдвое вырос интерес к строительству бань

Жители Саратовской области в августе — сентябре 2020 года начали на 70% больше интересоваться постройками бань и саун, по сравнению с таким же периодом 2019 года.

К такому выводу пришли аналитики одной из интернет-площадок.

Отмечается, что вместе со спросом выросло и предложение — на 34%.

Средняя стоимость постройки составляет 175 тыс. рублей, на 7% меньше, чем в прошлом году.

Интерес к баням есть и в других регионах: Московской и Нижегородской областях, а также Татарстане.

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