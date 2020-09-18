Известны цены на транспортные карты в Саратове

В Саратове планируют запустить пилотный проект по введению транспортных карт.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, система включает в себя несколько тарифов — с ограничением по периоду времени и без.
Проездные на месяц без привязки к карте для студентов вузов очной формы обучения и пенсионеров будут сохранены без изменения цен.
Утверждение тарифов обсудят депутаты Саратовской городской думы.
Предлагается, что за пять поездок в течение пяти дней нужно будет заплатить 100 рублей, 10 поездок за неделю — 190 рублей, 20 поездок за 15 дней — 360 рублей, пересадочный проездной на две поездки в течение 90 минут — 32 рубля.
Безлимитные поездки на день обойдутся в 72 рубля, на три дня — в 204 рубля, на неделю — в 420 рублей, на десять дней — в 560 рублей, на 20 дней — в 1 тыс., на месяц — в 1 350 рублей.
Оплачивать поездки можно любой банковской, а также транспортной картой, внедрение которой планируется в ближайшее время.
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