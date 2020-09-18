Активисты СГЮА прошли стажировку в «Лагере настоящих героев»

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Членам студенческого объединения военно-патриотической направленности «Беркут» СГЮА выпала честь поработать в «Лагере настоящих героев», который расположен в Подмосковье в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
Проект «Лагерь настоящих героев» направлен на патриотическое воспитание молодежи в сфере основного и дополнительного образования с использованием последних достижений в области образовательных, игровых и спортивных методик.
Студенты СГЮА в течение 2,5 месяцев трудились в качестве вожатых и инструкторов, преподавали огневую, строевую и тактическую подготовку курсантам лагеря, обучали ребят оказанию первой помощи, туристическому ориентированию на местности, методикам прохождения полосы препятствий.
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