Полет для пожилого парапланериста в Балаковском районе закончился больницей

Вчера, 17 сентября, в Балаковском районе полет на самодельном параплане закончился для 77-летнего мужчины больницей.

Об этом «КП-Саратов» сообщил источник.

Гражданин привязал параплан к фаркопу машины под управлением его знакомого. Транспорт разогнался и пенсионер взлетел. Долго наслаждаться красотами ему не пришлось, потому что веревка от машины отвязалась и он рухнул на землю.

По информации министерства здравоохранения Саратовской области, гражданина госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему оказывают помощь врачи.

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