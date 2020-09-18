Припаркованный Mercedes мешает коммунальщикам начать работы на Саперной улице

.

Сегодня, 18 сентября,коммунальщики не могут начать работы в районе дома №7 на Саперной улице из-за припаркованного Mercedesа.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о машине с номерами С433КР64.

Всех, кто что-либо знает о владельце машины, просят сообщать в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.