В Саратовской области из-за коронавируса скончались две местных жительницы.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в минздраве региона.

Около месяца назад заболела 83-летняя гражданка, она не обращалась за помощью к врачам и поступила сразу в реанимационное отделение стационара в тяжелом состоянии, ее легкие были тотально поражены. Она провела там неделю, пять дней была подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка страдала ИБС, стенозирующим атеросклерозом коронарных сосудов, артериальной гипертензией, хроническим панкреатитом. Несмотря на оказываемую помощь врачей, спасти гражданку не удалось.

Не смогла победить болезнь и 61-летняя гражданка, которая поступила в специализированный стационар с проявлениями вирусной пневмонии, большим объемом поражения легочной ткани.

Несмотря на комплексную интенсивную терапию и респираторную поддержку состояние прогрессивно ухудшалось.

Из-за резкого падения сатурации ее подключили к аппарату ИВЛ, на котором она провела 10 суток, в стационаре две недели.

У нее также был атеросклероз коронарных, мозговых сосудов, артериальная гипертензия, ИБС.

Теперь общее число жертв от коронавируса в Саратовской области достигло 91.

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