В домах-интернатах Саратовской области постояльцев прививают от гриппа

В Саратовской области активно продолжается вакцинация против гриппа.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, прививки делают сотрудникам и подопечным подведомственных учреждений. Уже привито более 5,5 тыс. человек.

В министерстве сообщили, что в учреждениях с постоянным пребыванием людей действует карантин, поэтому вакцину привезли вместе с очередной дежурной сменой. Прививки были сделаны медицинскими работниками домов-интернатов.

В комплексных центрах социального обслуживания населения также проходит вакцинация сотрудников и граждан, состоящих на обслуживании. Специалисты прививаются на рабочих местах, а для получателей услуг старшего возраста есть возможность сделать прививку на дому. Заявки от клиентов формируют социальные работники. Особое внимание уделяется безопасности юных пациентов. Воспитанники и специалисты детских учреждений и центров «Семья» также проходят вакцинацию.

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