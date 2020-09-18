В домах-интернатах Саратовской области постояльцев прививают от гриппа

В Саратовской области активно продолжается вакцинация против гриппа.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, прививки делают сотрудникам и подопечным подведомственных учреждений. Уже привито более 5,5 тыс. человек.
В министерстве сообщили, что в учреждениях с постоянным пребыванием людей действует карантин, поэтому вакцину привезли вместе с очередной дежурной сменой. Прививки были сделаны медицинскими работниками домов-интернатов.
В комплексных центрах социального обслуживания населения также проходит вакцинация сотрудников и граждан, состоящих на обслуживании. Специалисты прививаются на рабочих местах, а для получателей услуг старшего возраста есть возможность сделать прививку на дому. Заявки от клиентов формируют социальные работники. Особое внимание уделяется безопасности юных пациентов. Воспитанники и специалисты детских учреждений и центров «Семья» также проходят вакцинацию.
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