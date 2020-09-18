Под Саратовом банда вымогателей требовала у охранника полмиллиона рублей

Пугачевский суд признал четырех граждан виновными в вымогательстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленники заключили договор на охранные услуги с сельскохозяйственной организацией из Перелюбского района.

Мужчины неоднократно угрожали ее работнику и требовали полмиллиона в качестве компенсации за кражу зерна, хотя на деле никакого преступления совершено не было.

Их противоправную деятельность пресекла полиция и ФСБ.

Злоумышленники получили по два года колонии общего режима, еще одного их подельника еще не поймали, он находится в федеральном розыске.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.