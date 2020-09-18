Под Саратовом банда вымогателей требовала у охранника полмиллиона рублей

Пугачевский суд признал четырех граждан виновными в вымогательстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленники заключили договор на охранные услуги с сельскохозяйственной организацией из Перелюбского района.
Мужчины неоднократно угрожали ее работнику и требовали полмиллиона в качестве компенсации за кражу зерна, хотя на деле никакого преступления совершено не было.
Их противоправную деятельность пресекла полиция и ФСБ.
Злоумышленники получили по два года колонии общего режима, еще одного их подельника еще не поймали, он находится в федеральном розыске.
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