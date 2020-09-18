Саратовские заключенные написали «Тотальный диктант»

.
Заключенные из ИК-33 УФСИН России по Саратовской области написали «Тотальный диктант».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, в нем приняли участие 23 человека, самому старшему из которых исполнилось 64 года. К ним присоединились директор школы исправительного учреждения Сергей Каримбаев и заместитель начальника ИК-33 УФСИН России по Саратовской области подполковник внутренней службы Сергей Солодовников.
Для проведения акции подготовили два учебных класса и подключили мультимедийное оборудование.
Заключенным разъяснили порядок проведения акции, раздали специальные бланки и ручки. После написания диктанта те признались, что было сложно, но интересно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.