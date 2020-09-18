Вооруженный топором житель Саратовской области напал на магазин в Самаре

Полиция Самары задержала 32-летнего жителя Саратовской области по подозрению в разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Самарской области, мужчина повздорил с 22-летним продавцом магазина. Он достал из сумки топор и, угрожая им, похитил золотую цепочку.
После этого нападавший скрылся.
Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник сдал украшение в один из местных ломбардов и пообещал, что принесет еще товар на следующий день.
Правоохранители задержали жителя соседнего региона в тот момент, когда он пытался сдать мобильник. При досмотре у него нашли топор, который гражданин засунул за пояс брюк.
Задержанный признался, что был пьян и поэтому решил преступить закон. На вырученные от сдачи цепочки деньги он купил алкоголь и мобильный телефон.
Выяснилось, что за его спиной не один приговор за истязание, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти. В 2019 году мужчина вышел из колонии, он нигде не работает, временно живет в Самаре.
На рецидивиста завели очередное уголовное дело, его взяли под стражу.
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