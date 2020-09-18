Четыре района Саратова остались без воды

Сегодня, 18 сентября, без воды остались улицы в Волжском, Заводском, Кировском и Ленинском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами коммунальщиков.

До 15:00 придется подождать жителям Малиновой, Молодежной, Приволжской, Фрегантной, Сорговой, Абрикосовой улицы, а также Калистратова. До 18:00 квадрату улиц Новокрекингская, Азина, Хомяковой, Ново-Крекингского проезда, а также Мельничной, Новополянской, Старополянской, Лесной.

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