«Ромео» из Балакова выбил окно в гимназии №2

Вчера, 17 сентября, анонимный балаковец рассказал о хулигане, который орудовал у гимназии №2 на Бульваре Роз.
Неизвестный огромными камнями выбил три секции в окне на первом этаже.
В комментариях местные жители сравнили его с Ромео, который спешит к своей Джульетте, а та слишком крепко спит. И поинтересовались, вызвал ли анонимный автор поста полицию.
- Дневник в школе оставил, — пошутил Алексей Колесов.
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