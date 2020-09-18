Сегодня, 18 сентября, в Саратове из-за обесточки встали трамваи №11.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось на улице Академика Антонова из-за обесточки.

Вагоны ходят от Мирного переулка только до улицы Осипова.

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