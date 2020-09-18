Саратовцы пожаловались на разваливающуюся детскую площадку в Мирном переулке

Вчера, 17 сентября, жительница Саратова Владислава Новикова рассказала о новой детской площадке в Мирном переулке, которая уже успела начать разваливаться.

Конструкция лишилась одной из деталей — штурвала.

Гражданка опубликовала снимок с места событий и поинтересовалась, кому принадлежит площадка, ведь хочется, чтобы она служила долго.

В комментариях местные жители с иронией предложили забрать штурвал себе и предположили, что отломить ее могли сами дети.

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