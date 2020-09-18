За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 107 человек

Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусной инфекцией на утро 18 сентября в Саратовской области, это 107 человек, выздоровели за сутки 106.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 43 человека, по 14 в Балаковском и Энгельсском районах, по четыре в Вольском и Саратовском.

В основном заражаются граждане в возрасте старше 60 лет — 32 человека.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 14 222 человека, выздоровели с начала эпидемии 9 375 пациентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.