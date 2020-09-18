Балаковская «Турбина» уступила «Востоку»

Вчера, 17 сентября, в Балакове местная «Турбина» встретилась с «Востоком» из Владивостока в рамках командного чемпионата России по спидвею.
Гонка закончилась со счетом 36:54 в пользу гостей.
Первое поражение в сезоне не привело к потере лидерства в турнирной таблице для балаковцев.
Еще одна встреча пройдет у команды 22 сентября против «Башкирии» из поселка Октябрьский.
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